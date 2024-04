Região tem 613 inscritos no programa Renda Acessível

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, aproveitou a visita, esta manhã, a São Jorge, não apenas para apresentar as obras de reabilitação do conjunto de quatro habitações anexas ao Farol, previstas começarem no próximo mês, num investimento de cerca de 500 mil euros, mas também anunciar que o próximo investimento habitacional no concelho associado ao programa Renda Acessível deverá surgir na freguesia do Faial.

Revelou ainda que há 613 inscritos no regime de arrendamento acessível, dos quais, cerca de 40 no Concelho de Santana.

Razão para assumir o interesse em “continuar a desenvolver novos fogos” no Concelho, sendo que actualmente estão em construção 20 habitações na freguesia de Santana a que se junta a reabilitação dos quatro fogos que no passado deram apoio aos trabalhadores e famílias deslocadas para o Farol de São Jorge e que desde 2021 a sua titularidade foi transferida para a Região.

Neste caso um investimento de reabilitação importante com “o objectivo de fixar jovens casais na freguesia”. Albuquerque adiantou que a renda acessível representa entre “30 a 35% do rendimento” do agregado, de modo a evitar esforço excessivo para as famílias.