“Sinto uma equipa motivada para vencer o Torreense”

Fábio Pereira mostra-se ciente da responsabilidade do Marítimo, amanhã, vencer o Torreense, num dos jogos da 28ª jornada da II Liga, no pressuposto assumido de (ainda) lutar pela subida. “Este jogo, em Torres Vedras, será o primeiro dos sete jogos que faltam para terminar o campeonato e sabemos que, para conseguir alcançar os nossos objectivos finais, estamos obrigados a encarar todos os jogos com o intuito de conquistar os três pontos”, começou por sublinhar o treinador maritimista na abordagem ao embate com a turma torreense, a acontecer neste domingo, em Torres Vedras.

De resto, Fábio Pereira revela que “o jogo foi bem preparado ao longo da semana”, assegurando sentir “uma equipa motivada, como tem estado ao longo das últimas semanas, para poder chegar ao jogo e vencê-lo, que é esse o nosso objectivo”.

“Não é uma desvantagem para nós o Tulipa estar do outro lado”

Do outro lado, o treinador maritimista vai encontrar o técnico que rendeu no Marítimo e com a vantagem de conhecer a maioria dos jogadores de um plantel que ele próprio ajudou a construir para esta temporada. “Não me parece que esse dado seja uma vantagem para ele ou uma desvantagem para nós. É natural que o treinador [Manuel Tulipa] tenha um conhecimento profundo, principalmente em termos individuais, dos jogadores que compõem o plantel do Marítimo, mas do ponto de vista táctico e estratégico são duas ideias bastante diferentes do jogo e, neste momento, a nossa equipa joga de uma forma bastante diferente daquela que jogava nessa altura”, sustenta o técnico maritimista.

De qualquer forma, Fábio Pereira sublinha o facto “de irmos encontrar um adversário bem preparado, também com uma ideia bem definida”, pelo que alerta para as dificuldades que vai encontrar. “Será um jogo muito difícil para nós, mas temos a convicção que temos tudo bem preparado e vamos à procura da vitória”.

O técnico madeirense, e confrontado com a pergunta, não concorda que este Marítimo tenha mais facilidades em jogar fora de casa do que no seu estádio. “Não me parece que isso venha a acontecer. O número de vitórias, quer em casa quer fora, está mais ou menos repartido, pelo menos desde que cá cheguei ”, clarifica.

Contudo, e voltando um pouco atrás, Fábio Pereira fala ainda do jogo com o Leixões. “Obviamente que, no último jogo no nosso estádio, queríamos muito ter conquistado os três pontos, tal não foi possível, mas independentemente de jogarmos em casa ou fora, temos tido um apoio muito grande dos nossos adeptos, sabemos que vamos ter novamente esse apoio em Torres Vedras, o que só demonstra a grandeza do nosso clube. Só temos que fazer a nossa parte e, no campo, corresponder aquilo que são também os anseios dos nossos adeptos”, diz.

O treinador do Marítimo concorda que são os quatro primeiros classificados que vão lutar pelos três primeiros lugares, mas deixa um alerta. “No futebol tudo é possível e tudo pode acontecer. Faltam sete jornadas com resultados muito imprevisíveis e tenho a certeza que muitas equipas vão perder pontos se calhar onde menos esperam”, advoga o técnico, para quem o resultado do jogo desta tarde entre Nacional e AVS SAD não lhe diz muito. “O importante para nós é ganhar amanhã”, conclui.