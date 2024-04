Águas e Resíduos da Madeira e Sindicatos chegam a acordo

O SITE - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro-Sul e Regiões Autónomas assinou no final da tarde desta segunda-feira com a empresa pública Águas e Resíduos da Madeira (ARM) a segunda revisão ao acordo de empresa.

Ficaram acordados os seguintes pontos:

"1. Período normal de trabalho passa a 35h00 semanais para todos a partir de 1.1.2025;

2. ⁠Acelerador para funcionários com maior antiguidade; quem tiver 15 ou mais anos a 31.12.2017 sobe 2 posições; quem tem 9 a 14 nesta data de 31.12.2017 sobe uma posição. Uma medida que abrange cerca de 230 trabalhadores;

3. Melhoria da Pontuação realizada em ciclos anuais de avaliação;

4. Aumento do subsídio de penosidade, de 3,36 para 4,09 euros".

A nova tabela salarial tem aplicação com efeitos a 1 de Janeiro de 2024.

"Na reunião mantida esta tarde ficou também assumido o compromisso de iniciar uma nova mesa negocial em 90 dias após aplicação das medidas deste acordo com o objetivo de ponderar uma solução para a tabela de 2025, a fim de aumentar o diferencial entre os níveis a um valor mínimo de 30 euros", destaca o Sindicato.