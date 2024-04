Governo investe meio milhão nas quatro casas junto ao Farol de São Jorge

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita esta manhã a Ponta de São Jorge para apresentar as obras de reabilitação do conjunto de habitações anexas ao Farol, previstas começarem no próximo mês. O prazo de execução aponta para oito meses, num investimento de cerca de 500 mil euros.

Miguel Albuquerque aproveita esta deslocação a São Jorge para também se inteirar da empreitada levada a cabo no troço de ligação ao centro de São Jorge e que consistiu em pequenas obras de reparação de danos causados durante a obra da via expresso.

Junto ao Farol na Ponta de São Jorge, a empreitada de reabilitação nas casas que outrora serviram de apoio à guarnição que prestava serviço na torre cilíndrica, do ponto de vista construtivo, a intervenção será em quatro fogos de tipologia T3, distribuídos por dois pisos.

As habitações, que serão alvo de trabalhos de reabilitação para serem posteriormente atribuídas às famílias em regime de arrendamento acessível, através do programa Renda Reduzida, apresentam-se actualmente degradadas ao nível de algumas alvenarias e vãos e a necessitar de algumas obras de recuperação ao nível da cobertura que será refeita.

Ao nível estrutural, o projecto de arquitectura prevê a reparação e substituição das divisórias interiores, carpintarias e substituição total dos equipamentos sanitários e da cozinha.

No que diz respeito aos alçados, e tendo em conta as exigências a nível térmico, será necessária a aplicação de um sistema de isolamento térmico pelo exterior e a substituição de todos os vãos. Também os revestimentos existentes no interior de alguns dos compartimentos do edifício serão reparados e ou substituídos.

Para além da intervenção ao nível da recuperação e reparação das patologias existentes, serão também reorganizados e convenientemente tratados todos os espaços exteriores e acessibilidades.

O conjunto habitacional existente junto ao Farol foi materializado nos anos 80 do século passado para dar apoio aos trabalhadores e famílias deslocadas para o Farol de São Jorge.

No entanto, a evolução tecnológica conduziu a uma redução no número de elementos da guarnição necessários ao normal funcionamento daquele farol e desde há muitos anos que o referido conjunto habitacional está votado ao abandono.

Por este facto, e com vista à sua recuperação e criação de solução habitacional para famílias do concelho de Santana, em Setembro de 2021, foi transferida para a Madeira a titularidade dos espaços habitacionais.

No que se refere à estrada, a intervenção realizada – no âmbito da construção da Via Expresso Ribeira de São Jorge-Arco de São Jorge, no caminho municipal que liga a Via Expresso (Rotunda de São Jorge) ao centro da freguesia – limitou-se à reposição das vias públicas afectadas pelo acesso das viaturas do empreiteiro.