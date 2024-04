JPP afiança que Albuquerque é o único culpado pela não actualização dos salários dos bombeiros

O Juntos Pelo Povo considera que é lamentável que o Secretário Regional com a pasta da Proteção Civil fuja à verdade e “chute” para o Presidente da República uma responsabilidade que é única e exclusiva do Governo Regional. Em causa estão as declarações recentes de Pedro Ramos que "culpou" Marcelo Rebelo de Sousa pelo facto de os salários dos bombeiros não terem sido actualizados.

"Inclusive, apelidou Marcelo de “aldrabão” quando, quem está a enganar os bombeiros há anos é o Governo PSD/CDS, agora com o apoio do PAN", afirma Lina Pereira. A presidente do partido lembra que uma das 'bandeiras' da campanha de Miguel Albuquerque, em 2013, foi a criação de um novo estatuto remuneratório dos bombeiros, sendo que este entraria em vigor em 2024, "num investimento regional de 35 milhões de euros, tendo frisado que este novo estatuto permitiria à Região uma conquista face aos bombeiros do Continente".

"Quem não se recorda do famoso “convívio” em que foram convidados, gratuitamente, todos os bombeiros empenhados no POCIR (Programa Operacional de Combate aos Incêndios Rurais), dias antes do ato eleitoral?", questiona.

Assumindo há uns meses que este seria um investimento 100% regional, Pedro Ramos com estas declarações faz agora um “passa culpas” para outrem, prática de sempre do PSD Madeira, quando na verdade estamos em duodécimos porque o PSD, CDS e PAN forçaram a queda do Governo Regional. Lina Pereira

"Se os bombeiros não viram os seus salários aumentados, têm de pedir contas a Miguel Albuquerque e Pedro Ramos, pois foi este Governo que não quis discutir o Orçamento e o Plano de Investimentos para a RAM 2024, como havia aconselhado e defendido o JPP, impedindo assim o novo estatuto e salários mais justos para os nossos soldados da paz", atira a presidente do JPP.

O JPP diz ter como referência o investimento que está a ser feito pelo Município de Santa Cruz no seu Corpo de Bombeiros Sapadores, "exemplo este que será transporto para o âmbito regional pelas mãos do JPP, se essa for a vontade da população, e do qual Pedro Ramos deveria tirar algumas lições".