Festival Infantil da Canção volta a atrair as atenções

O Centro de Congressos da Madeira, no Funchal, volta hoje a ser palco de mais uma edição do Festival da Canção Infantil, evento que tem início marcado para as 16h00. Um total de 10 canções integram o festival. São elas: As Notas do Arco-Íris; Sorte a Minha; Festa de Pijama; Um Mundo Melhor; Somos a Esperança; A Paz, O Segredo da Borboleta; 112, O Gato Tareco e Doce Amizade. A edição deste ano contará com um total de 75 crianças, 13 solistas e o coro infantil, e com a participação especial de José Bacelar, jovem criado e formado na Madeira, que venceu o ‘The Voice Portugal’ em 2023.

Em termos desportivos, saiba que o Nacional/AVS vai ter lugar esta tarde no Estádio da Madeira. O jogo acontece às 15h30, por força de ter sido ontem adiado. O nevoeiro voltou a fazer das suas.

Outros eventos regionais para o dia de hoje, 6 de Abril

Cerimónias do Dia do Combatente e 0 106º Aniversário da Batalha de La-Lys

8H30- Missa Igreja Matriz (local, em memória dos “Antigos” Combatentes já falecidos)



10h20 - Chegada das Entidades Convidadas

10h25 - Ocupação dos Lugares na Tribuna

10h28 - Chegada da Alta Entidade que preside à Cerimónia;

10h30 - Início da Cerimónia

11h15 - Fim da Cerimónia com Hino da Liga dos Combatentes- Junto ao Monumento aos Combatentes do Concelho de São Vicente,( que se encontra nas proximidades da Câmara Municipal de São Vicente

Dia Mundial da Atividade Física

Das 9h00 às 13h00

Body Balance, Fit Senior, Dança Senior, HiiT, Body Combat e Zumba sob o lema #BEACTIVE

-Praça do Povo

Dia Mundial da Actividade Física e do Desporto

09h00 às 10h00 - Yoga

10h00 às 13h00 - Aulas de Dança e de Ginástica Sénior, Yoga, Petanca, Orientação, Xadrez, Minigolfe, Esgrima, Ténis de Mesa, Jogos Tradicionais, Insuflável, Karaté, Atelier Escutista

Parque Urbano da Nazaré

14h00 às 18h00 - Torneio de Futebol de Rua do Bairro da Nazaré

Polidesportivo da Nazaré

“Mês da Proteção Civil 2024”

9h00 às 17h00

2.ª Edição Jornadas Tecnico Risco, Liderança e Turismo mais seguro

Colégio dos Jesuítas

Torneio Internacional de Ginástica Rítmica - AGIM CUP 2024

9h00 às 19h25

Pavilhão Gimnodesportivo Bartolomeu Perestrelo

Dia Mundial da Atividade Física

9h30 às 13h00

Voleibol, Andebol, Judo e Jiu Jitsu

Jardim da Quinta Deão

Oficina para Escrita "Tive uma ideia. E agora?

Biblioteca Municipal do Funchal

Projeto "Mimar com Histórias"

Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos

Apresentação pública do Teleférico do Curral das Freiras

Auditório do Curral das Freiras

Abertura da 2.ª edição do ‘Green Market’ (6 e 7)

Câmara de Lobos

Green Market 2 (6 a 7) - Abertura

12h00 - Veggies Time - Showcooking a cargo da Chef Cátia Gonçalves

13h00 - Sessão de Abertura c/ presença de Rafaela Fernandes

15h50 - Eco-actividades - Treino Funcional c/ instrutora Micaela Neto

16h45 - Keep Calm be Green

17h15 - Música ao Vivo - Banda Blues and Troubless

Praça da Autonomia, em frente à Câmara Municipal

Palestra sobre nutrição e intestino c/ Nutricionista Integrativa Ana Garcez





13h00 às 17h30 -Hotel Barceló

XXII Exposição Regional do Limão



15h00 - Prova Cega de Sobremesas e Licores de Limão

Casa do Povo da Ilha - Freguesia da Ilha – Santana

Apresentação do projeto comunitário artístico ‘Escutar’

15h00- Conjunto habitacional da Quinta Josefina, em Santo António

Marítimo - Sporting da Taça de Portugal de andebol masculino

17h00 -Pavilhão do Marítimo

Carvalheiro - Santacruzense do Campeonato Regional da 1.ª Divisão

18h30 -Campo Adelino Rodrigues (SANTACRUZENSE PODE FESTEJAR TÍTULO REGIONAL)

Concerto Primavera - (Promovido pela Orquestra de Bandolins da Casa do Povo da Camacha)

20h30- Auditório da Casa do Povo da Camacha

-Dia Mundial da Atividade Física

1º Campanha de Vacinação para cães e gatos de 2024

São Gonçalo - Junta de Freguesia

Santa Maria Maior - Junta de Freguesia

Miguel Albuquerque, visita o local onde vão ser executadas as obras de reabilitação do conjunto de habitações anexas ao Farol de São Jorge

11h00

CDU - 13h00 - João Oliveira estará em visita ao concelho de Machico

13 h00- acção de contactos com a comunidade piscatória e no Caniçal, com os pescadores para a abordagem dos problemas do sector prejudicado por erradas políticas de desenvolvimento regional e da União Europeia

Porto de pesca e na lota – Caniçal



15h00 - O candidato da CDU intervirá num debate sobre "Defesa dos direitos dos trabalhadores e dos povos da Europa

Concerto de Lee Jones & Gus V, no Íris Lounge & Music Bar, no Castanheiro Boutique Hotel,

20h30.

O Screenings Funchal torna a exibir o filme ‘A Flor do Buriti’ nos Cinemas NOS no Fórum Madeira.

21h00

ALGUMAS EFEMÉRIDES DE 6 DE ABRIL

1384 — Batalha dos Atoleiros entre as forças portuguesas comandadas por Nuno Álvares Pereira as tropas castelhanas.

1385 — João I de Portugal aclamado rei nas Cortes de Coimbra, tornando-se no primeiro rei da Dinastia de Avis

1917 — Primeira Guerra Mundial os Estados Unidos declaram guerra à Alemanha.

1941 — Segunda Guerra Mundial: a Alemanha Nazista lança a Operação (a invasão da Iugoslávia) e Operação Marita (a invasão da Grécia)

2002 — Toma posse em Portugal o XV Governo Constitucional, um governo de coligação pós-eleitoral entre o Partido Social Democrata e o Partido Popular chefiado pelo primeiro-ministro Durão Barroso