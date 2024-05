Homem armado com faca faz vários feridos na Suíça

Um homem armado com uma faca fez hoje vários feridos, alguns em estado grave, na cidade de Zofingen, no norte da Suíça, antes de ser detido, adiantou a polícia do cantão de Aargau.

A identidade e a motivação do agressor, bem como o número de feridos, alguns com gravidade, não foram divulgados imediatamente pela polícia, noticiou a agência France-Presse (AFP).

O homem atacou primeiro uma pessoa na estação desta cidade de cerca de 12 mil habitantes, que fica a cerca de sessenta quilómetros a sul de Basileia e à mesma distância a oeste de Zurique.

Depois, caminhou e atacou várias outras pessoas, aparentemente de forma aleatória, antes de se retirar para uma casa, de acordo com o comunicado de imprensa da polícia.

Após aproximadamente duas horas, e após negociações com uma equipa especializada, o homem foi detido pela polícia.

O atacante também ficou ferido e recebeu tratamento médico, sublinhou a força policial.

O diário regional Aargauer Zeitung divulgou um testemunho de um homem cuja mulher grávida terá sido atacada "com um objeto de metal".

A mulher "ficou ferida no rosto e apresenta algum inchaço, mas está bem dadas as circunstâncias", contou o marido ao jornal.

A vítima foi transportada para o hospital de Aarau, a cerca de vinte quilómetros de Zofingen.

A polícia lançou um apelo a testemunhas e pediu à população que lhes enviasse vídeos e fotos para efeitos de investigação.