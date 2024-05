Nacional oferece entradas gratuitas aos sócios e adeptos no jogo com o Mafra

O Nacional, já promovido à I Liga, anunciou hoje que vai 'abrir as portas' do Estádio da Madeira, no domingo, no jogo com o Mafra, da 34.ª e última jornada da II Liga de futebol.

"Porque pretendemos que este seja um dia de celebrar o Nacional e os nacionalistas, a entrada é gratuita desde que os adeptos e simpatizantes apresentem-se nas portas (3, 5, e 6) de acesso às bancadas com um adereço do clube", informa o emblema 'alvinegro' no seu sítio oficial na Internet.

A prever uma grande afluência, a direção do Nacional recomenda que todos os adeptos se "mobilizem atempadamente, com o objetivo de evitar filas e atrasos no acesso ao interior do estádio", com o desejo de que "este seja mais um dia histórico para todos os nacionalistas".

O Nacional informa ainda que as "portas abrem às 15:00 e a lotação é limitada ao número de lugares existentes", com o objetivo de festejar a subida de divisão "num ambiente de grande festa".

Ainda com hipóteses matemáticas de vencer a II Liga, os madeirenses ocupam a segunda posição, com 68 pontos, mas têm de vencer o Mafra e esperar por um empate ou derrota do Santa Clara, que ocupa a liderança, com 70 pontos, e recebe a União de Leiria, nos Açores.

Em caso de igualdade pontual no final da competição, os madeirenses têm vantagem no confronto direto com os açorianos, uma vez que venceram nos Açores (1-0) e empataram na Madeira (1-1).