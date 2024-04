Lídia Albornoz recusa "irrevogavelmente" integrar lista do CDS às eleições regionais

A líder da concelhia de Santa Cruz do CDS-PP Madeira recusa integrar qualquer lista candidata às eleições regionais de 26 de Maio, refutando assim notícias dando conta que teria sido convidada antecipadamente à realização das eleições internas que terão como único candidato, após a que Lídia Albornoz encabeçava ter sido recusada por irrregularidades.

Numa nota de imprensa emitida esta madrugada, pela 1h00, Lídia Albornoz diz que "no seguimento da notícia trazida a público, no dia de hoje (ontem), que dava conta da possibilidade de eu ser convidada para pertencer às listas do partido para as próximas Eleições Regionais da Madeira, gostaria de esclarecer os militantes e sociedade civil que lamento e condeno veemente a discussão de supostos convites para cargos partidários e lugares em listas para atos eleitorais antes de o próprio Congresso Regional se reunir, debater as Moções apresentadas e eleger o seu futuro Presidente", começa por referir.

Além disso, considera que "essa conduta em nada abona a favor de um Congresso que se pretende que seja o espaço privilegiado para o diálogo, para a pluralidade de ideias e, por conseguinte, para o sufrágio de cargos por quem de direito: os militantes do partido", pelo que informa que não participará nesse debate e aproveita para anunciar que, "na possibilidade de ser convidada para qualquer cargo e/ou lugar em listas para as Eleições Regionais, a minha resposta será irrevogavelmente negativa, pois isso iria contra os princípios que me têm guiado na política e que tenho defendido para o meu partido", afiança.

Atendendo a essa posição irrevogável, porque entende que "se o fizesse, não só estaria a trair a minha consciência, como também estaria a lesar confiança dos muitos militantes que me demonstraram o seu apoio e que depositaram em mim a confiança de defender os valores democráticos do partido", sendo "os mesmos militantes que me transmitiram o seu desejo de mudança e de rompimento com o passado recente do partido", garante, contudo, disponibilidade para participar activamente na vida do CDP-PP Madeira.



"Apesar dessa recusa, posso afiançar que estarei sempre ao serviço do partido, através de outros contributos, como acontecerá com a apresentação de uma Moção de Estratégia Sectorial em Congresso e dando continuidade ao trabalho que tenho realizado enquanto Presidente da Concelhia de Santa Cruz", promete. "Por último, reitero o meu desejo de que este Congresso decorra em harmonia em preceito com os princípios democráticos".

O próximo líder do CDS-PP Madeira será José Manuel Rodrigues, único candidato à sucessão de Rui Barreto.