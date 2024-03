Lídia Albornoz oficializa candidatura à presidência do CDS/PP-Madeira

Lídia Albornoz irá procederá, "no decorrer do dia hoje", à formalização da entrega da sua moção de estratégia global para o XIX Congresso Regional do CDS/PP- Madeira, confirmando, assim, a sua candidatura à liderança do partido. A informação foi avançada pela própria, através de um comunicado remetido esta tarde às redacções.

A candidata a sucessora de Rui Barreto refere que a sua moção - intitulada “Decidir o Presente. Preparar o Futuro” - foi subscrita por 160 militantes activos do partido, apesar de reconhecer que "a preparação desta candidatura foi um processo intenso, exigente e com condicionalismos vários".

Quanto aos subscritores da sua moção, a candidata a líder dos centristas madeirenses realça que os mesmos "distinguem-se por formarem um conjunto de militantes heterogéneo no que se refere às suas idades, distribuição geográfica e experiência política e partidária, contando com jovens, mas também com pessoas com mais de vinte anos de militância".

Tenho a dizer, e gostaria muito de dizer bem claro, que esta é uma candidatura das bases. E eu digo com muito orgulho: tenho apoio do bem mais valioso de um partido e de quem decide os actos eleitorais, que são mesmo as bases

Reforça ainda que os subscritores da sua moção são "acérrimos defensores da renovação de práticas internas e de ideias no CDS/PP-Madeira" e pugnam também "pela não perpetuação de pessoas nos cargos políticos e partidários, tal como sucede nos partidos na Região", sublinha.

No que se refere a propostas, a moção liderada por Lídia Albornoz defende, entre outras: "o aumento do salário médio, o incentivo ao empreendedorismo e à iniciativa empresarial, a melhoria do Sistema Regional de Saúde, a modernização dos sectores produtivos e o apoio ao acesso à habitação".

"Fruto do contacto realizado com muitas dezenas de militantes e simpatizantes do partido e do genuíno entusiasmo que lhe foi transmitido", Lídia Albornoz reitera ainda a sua pretensão de levar a sua candidatura até ao fim, "dando voz à militância base do partido".

Com esta candidatura realmente o que pretendo é que é um partido que não se esqueça da sua matriz ideológica, também que possa estar aberto ao exterior, fomentando o diálogo e a participação civil.

A candidata apela ainda a que a reunião magna do partido decorra "com respeito aos preceitos da democracia e da pluralidade de ideias, que seja encarada como um espaço privilegiado para pensar sobre o partido e que dela resulte um CDS/PP- Madeira coeso, renovado e com propostas que vão ao encontro dos anseios e das preocupações dos madeirenses e porto-santenses".

À liderança do CDS-Madeira concorre também o actual presidente da presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Manuel Rodrigues.

O XIX Congresso do CDS/PP-Madeira decorre de 13 e 14 de Abril. O anterior aconteceu nos dias 25 e 26 de Junho de 2022 e reelegeu Rui Barreto para mais um mandato.

Entretanto, o ainda líder do CDS-PP/Madeira, Rui Barreto, confirmou, em Fevereiro, que não iria recandidatar-se à presidência do partido.

O anúncio aconteceu depois de Miguel Albuquerque ter afirmado que o PSD concorreria sozinho em caso de eleições antecipadas na sequência da crise política provocada pelo processo que investiga suspeitas de corrupção na Madeira, no qual o presidente do executivo foi constituído arguido, levando à sua demissão.