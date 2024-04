Madeira com céu muito nublado e períodos de chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, esta seja uma sexta-feira com céu geralmente muito nublado e com períodos de chuva a partir da manhã, sendo em especial nas vertentes sul e terras altas da ilha da Madeira e mais intensa durante a tarde.

O vento será moderado (20 a 35 km/h) de sudoeste, por vezes forte (até 45 km/h), com rajadas até 70 km/h, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas da ilha da Madeira, com rajadas até 90 km/h, em especial durante a tarde, rodando para oeste no final do dia e enfraquecendo.

Quanto à temperatura, haverá uma pequena descida, com esta a oscilar entre os 14.ºC de mínima e os 24.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 15.ºC de mínima e os 22.ºC de máxima.

Para o Funchal também está previsto céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva a partir da manhã, sendo mais intensa durante a tarde. O vento será moderado (20 a 35 km/h) de sudoeste, soprando por vezes forte (até 45 km/h) e com rajadas até 70 km/h a partir da tarde.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas do quadrante oeste com 1 a 1,5 metros,

aumentando para 1,5 a 2,5 metros. A temperatura da água do mar será de 19ºC.