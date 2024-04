Lídia Albornoz diz não ter sido informada pelo CDS/PP-Madeira de irregularidades da sua candidatura

Lídia Albornoz, uma das candidatas, a par de José Manuel Rodrigues, à liderança do CDS/PP Madeira, disse, esta tarde, em comunicado, ainda não ter sido contactada pela Comissão Organizadora do Congresso dos centristas, dando conta de eventuais irregularidades processuais da moção que a própria submeteu.

Por isso, a candidata e primeira subscritora da moção de estratégia global 'Decidir o Presente. Preparar o Futuro' lamenta as notícias vindas a público que dão conta de problemas com algumas das assinaturas que sustentam a sua candidatura, fazendo com que a mesma não reúna o mínimo de 150 subscritores exigido pelos estatutos do partido.