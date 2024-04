JPP avança com 1,50 euros/kg para uva Tinta Negra

Na iniciativa do JPP, que decorreu esta tarde, o porta-voz Élvio Sousa afirmou que o seu partido "é o que a Madeira precisa no Governo" para garantir emprego, redução do IVA e, acima de tudo, "para a valorização justa da nossa agricultura e dos nossos agricultores", que considera que são "há muitos anos escravizados" pelo Governo.

Numa concentração com produtores de vinha, em Câmara de Lobos, o líder do JPP deixou um compromisso. “Quero aqui, hoje, garantir-vos que se depender de nós a uva tinta negra será paga a 1,50 euro ao kg. Essa é a nossa palavra de compromisso e de confiança, pois basta de escravatura, quando temos um Governo PSD/CDS a esbanjar milhões e os nossos agricultores a contar tostões”, garantiu.

Não se pode confiar na palavra de Miguel Albuquerque, nem dos seus secretários. Hoje diz uma coisa, e amanhã diz uma outra. Muda conforme o vento ou a poeira, como já lhe disse frontalmente. Por isso tende cuidado com as promessas de propaganda, e com as palavras mansas à beira de eleições. Élvio Sousa, JPP

“Não podemos admitir que o preço desta uva, tão importante para a economia regional, seja de apenas 1,05 euro/kg, quando há 30 anos, veja-se, há 30 anos, os produtores recebiam 205 escudos ao Kg. Isto é a demonstração do descalabro desta governação PSD, do desrespeito pela economia familiar do povo, pois continuam a mexer no bolso do agricultor”, lamentou o parlamentar.

“Se for dada a confiança ao JPP, já este ano os produtores de vinha receberão pela uva tinta negra 1,50 euro, podendo colmatar assim o seu custo de vida. Isto numa altura em que o preço da mão de obra, guanos e remédios agrícolas continuam em valores incomportáveis.” concluiu.