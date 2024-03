CDS reafirma apoio a governo com PSD e recusa eleições antecipadas

O Conselho Regional do CDS-PP Madeira, reunido esta noite, no Castanheiro Boutique Hotel, reiterou o apoio a uma solução de governo regional que passe pela coligação do partido com o PSD-Madeira, com base no "Acordo Político celebrado entre o CDS e PSD para a Madeira, em vigor desde 2019 e renovado em 2023".

Na nota enviada às redacções, os centristas madeirenses deram conta, também, de que defendem "a não dissolução da Assembleia Legislativa da Madeira porque é a solução que defende a estabilidade e normalidade democráticas", justificam.

No encontro desta noite foram, também, aprovadas, por maoria, sem votos contra, as contas do partido de 2022.

Foram, igualmente, votados, por maioria, sem votos contra, e eleitos os 25 delegados regionais que vão marcar participar no 31.º Congresso Nacional do CDS-PP, a ter lugar nos próximos dias 20 e 21 de Abril.

A reunião do Conselho Regional do CDS-PP Madeira serviu, ainda, para um novo apelo "à união de todos os militantes em nome da coesão do nosso partido".