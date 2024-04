Espectáculo "De mãos dadas..." abre Semana dos Clubes no Liceu

A Escola Secundária Jaime Moniz dinamiza, de 15 a 19 de Abril, a XXV Semana dos Clubes, Gcrupos e Projectos, uma iniciativa que mobiliza grande parte da comunidade educativa numa homenagem à expressão da criatividade e à interacção entre a escola e a família. Temas estes que servem de base ao espectáculo de abertura, 'De mãos dadas…'.

“Num mundo cada vez mais fragmentado, a união entre escola e família torna-se cada vez mais vital para o desenvolvimento integral das crianças e jovens. Através da dança, teatro, música, leitura e multimédia, o espetáculo. 'De mãos dadas…' celebra esta relação essencial, explorando os diferentes laços que se formam entre alunos, pais, professores e comunidade escolar", destaca a instituição anfitriã em comunicado de imprensa.

"Através da arte, o espectáculo propõe um diálogo construtivo sobre os desafios e oportunidades da educação no mundo contemporâneo, inspirando o público a procurar soluções para a construção de um futuro melhor para os jovens”, complementa.

A cerimónia inaugural, desta segunda-feira, está marcada para as 11h30 e conta com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Antes do espectáculo, estará patente ao público a exposição digital 'Escola é Família', no Largo do Museu.

25 anos de eventos extracurriculares

Esta semana será preenchida com o contributo de todos os clubes, grupos e projectos da escola, contando com a participação de toda a comunidade educativa e, ainda, com a presença das entidades oficiais convidadas.

O programa do evento engloba: performances ao vivo, apresentações de dança, música e teatro, exposições, workshops, conferências, debates (nas mais diversas áreas) e o concurso 'Vozes do Liceu'.

Este momento artístico colaborativo contará com as presenças: do Clube de Teatro – O Moniz – Carlos Varela, Clube de Dança 'DancEn?gma', Clube de Leitura do Liceu, Guitarra e Cordofones Madeirenses.

O evento cultural encera com o concurso 'Vozes do Liceu', no dia 19 de Abril.