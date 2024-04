Obra no Caminho do Meio continua a gerar queixas

A obra particular de ligação à rede de água e electricidade que está a ser feita no Caminho do Meio desde Fevereiro último continua a gerar críticas por parte de moradores.

Ricardo Moniz garante que o pavimento ainda não foi alcatroado, o que “está a revelar-se um problema grave desde há dois meses”. “Ninguém deita alcatrão na estrada. Apenas deitaram gravilha e continua a haver vários buracos no caminho que danificam os carros. Além disso, as valas já provocaram quedas e ninguém se responsabiliza”, referiu, garantindo que, com a passagem de camiões, “a estrada está pior de dia para dia”.

Explica ainda que nos últimos dias há um derrame de água nesta zona, sendo que o problema ainda não foi solucionado. Por isso mesmo, pede uma intervenção urgente por parte dos responsáveis, antes que haja danos mais graves.

Ao DIÁRIO, a Câmara Municipal do Funchal referiu que o responsável pela obra comprometeu-se a regularizar a situação a partir desta segunda-feira. Caso haja incumprimento, a autarquia vai levantar uma contraordenação, explica.

A CMF disse ainda que vai sinalizar a zona com uma grade.