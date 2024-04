Casa cheia no último dia do ‘VivaCidade’

O último dia do ‘VivaCidade’ contou novamente com casa cheia. Mais de 700 pessoas marcaram presença na Praça do Município na noite deste sábado, para assistir ao concerto com Tiago Sena Silva e convidados. “Um concerto de músicas de intervenção”, com temas de Zeca Afonso, Sérgio Godinho, entre outros.

Também durante a tarde o Bailado ‘Inner Me’, da Casey’s Dance Studio captou as atenções na Rua Dr. Fernão Ornelas.

Tal como foi noticiado na edição impressa de hoje, Ricardo Araújo, chefe de divisão de Turismo, Protocolo e Eventos da Câmara Municipal do Funchal, considera que o ‘VivaCidade’ “foi uma aposta ganha”.

Esta segunda edição contou com um investimento de 50 mil euros da Câmara Municipal do Funchal, que deixou a garantiu de uma terceira edição com muita inovação em 2025.