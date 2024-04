Benfica obrigado a vencer para manter diferença para o Sporting

O Benfica precisa de vencer hoje o Moreirense para se manter na perseguição ao comandante Sporting, em jogo da 29.ª jornada da I Liga de futebol, além de poder se destacar ainda mais em relação ao FC Porto.

Depois de os 'leões' terem alargado para sete pontos a sua vantagem na liderança da prova, ao golearem na sexta-feira em casa do Gil Vicente (4-0), os 'encarnados' podem repor a diferença nos quatro em caso de triunfo, embora fiquem com mais um encontro disputado, mas podem também elevar para 11 a diferença para os 'dragões', terceiros e que no sábado empataram 2-2 na receção ao Famalicão.

Além do embate na Luz, agendado para as 20:30, a 29.ª jornada conhece hoje ainda mais três encontros e encerra na segunda-feira, com o Vizela-Desportivo de Chaves.

Resultados e programa da 29.ª jornada

- Sexta-feira, 12 abr:

Gil Vicente -- Sporting, 0-4 (0-4 ao intervalo)

- Sábado, 13 abr:

Vitória de Guimarães -- Farense, 1-1 (0-1)

FC Porto -- Famalicão, 2-2 (1-2)

Estoril Praia - Sporting de Braga, 0-1 (0-0)

- Domingo, 14 abr:

Estrela da Amadora - Rio Ave, 15:30

Arouca - Boavista, 18:00

Portimonense - Casa Pia, 18:00

Benfica - Moreirense, 20:30

- Segunda-feira, 15 abr:

Vizela - Desportivo de Chaves, 20:15