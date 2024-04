Homem atingido por machado no Funchal

Um homem com cerca de 50 anos ficou hoje ferido no Beco do Carteiro, no Funchal, enquanto trabalhava numa fazenda.

Segundo foi possível apurar, a vítima foi atingida por um machado e sofreu ferimentos na cabeça, tendo ficado inconsciente.

O homem foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça acompanhado pela EMIR.