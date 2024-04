“É preciso comer para emagrecer”, em prol da qualidade de vida

No DIÁRIO - ALIMENTAÇÃO abordamos o tema do emagrecimento, que muitas vezes surge motivado pela estética, mas que acaba por ter consequências benéficas para a saúde.

“Acho que a pessoa entra primeiro a pensar na parte estética e depois percebe que já não dói aqui e ali e até já consegue dormir melhor, subir escadas, brincar com os filhos e, em muitos casos, fazer processos simples, como apertar os sapatos, sem se sentir aflito”, sublinhou Joana Abreu, a convidada do programa do DIÁRIO, presente no Youtube.

De acordo com a nutricionista o autocuidado é indispensável, mas muitas vezes é visto como um desperdício, perdendo terreno na lista de responsabilidades que vão sendo acumuladas com o passar do tempo.

“É preciso comer para emagrecer”, a afirmação que motivou o título da nossa entrevista é apontada pela especialista em nutrição como um dos pontos mais importantes na luta pela perda e manutenção do peso, tendo referido que “não é natural estar privado de comer”.

“Tenho muitos clientes que dizem que comem muitos mais do que antes e conseguem emagrecer”, explicou, enaltecendo a importância de comer com estratégia.



De acordo com a mesma, optar por um estilo de vida em vez de um processo temporário, priorizando escolhas saudáveis e reconhecendo os deslizes pontuais como normais, é o plano mais acertado para resultados perduráveis.



Sobre o ‘vilão’, ou melhor ‘vilões’ do emagrecimento, Joana Abreu deixou a táctica para contornar os ‘obstáculos’ e alcançar os objectivos, revelando ainda a importância do planeamento e da ‘palmada nas costas’ para que o caminho seja feito por gosto e não com o peso de obrigação.

Deixe-se de desculpas e saiba o que pode fazer para envergar por um estilo de vida saudável, com os olhos postos na sua qualidade de vida e daqueles que o rodeiam.



Qual foi a última vez que tirou tempo para si?



Veja a entrevista e saiba como começar a fazê-lo: