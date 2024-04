ARDITI abre bolsas de doutoramento em 2024

A ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação anunciou, hoje, que vai abrir um novo concurso de bolsas de investigação para doutoramento (BD), no decorrer deste ano.

As bolsas têm duas linhas de candidatura: uma geral, aberta a todas as áreas científicas para investigação em instituições académicas, incluindo universidades e unidades de Investigação e Desenvolvimento; e uma específica, destinada a trabalhos desenvolvidos parcialmente em entidades não académicas, como empresas e laboratórios do Estado.

"Este programa visa apoiar candidatos de excelência em contextos académicos e não académicos, promovendo a investigação interdisciplinar e a colaboração entre diferentes setores. O concurso, sem custos associados para as instituições, oferece bolsas completas para estudos de doutoramento com duração até quatro anos", salienta a ARDITI em comunicado de imprensa.

Para facilitar a escolha, a ARDITI disponibiliza para consulta a lista de entidades não-académicas interessadas em doutorandos, actualizada permanentemente, com as informações detalhadas sobre o processo de candidatura, critérios de avaliação e prazos a ficarem brevemente disponibilizados no seu website oficial.

As candidaturas submetidas passarão por uma avaliação competitiva, permitindo a apresentação de projectos em várias áreas e com diferentes entidades.