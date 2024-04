DDiarte deram workshop no 'Liceu' sobre "Arte e Fotografia Digital"

Cerca de 110 alunos da Escola Secundária Jaime Moniz e 25 de uma turma da Escola Secundária de Francisco Franco assistiram, ontem, a um workshop sobre "Arte e Fotografia Digital", ministrado pela dupla madeirense de fotografia já premiada um pouco por todo o mundo, os DDiarte, isto é, Zé Diogo e Diamantino Jesus.

"A atividade foi organizada pela docente de Filosofia, Célia Costa, com a colaboração do grupo disciplinar de Filosofia e Psicologia da escola", informa uma nota do 'Liceu'.

"Juntos desde 1999, estes artistas criaram a dupla 'DDiArte', que se dedicou inicialmente à pintura, realizando exposições colectivas e individuais, assim como pinturas da sua autoria em tectos de igrejas. Em 2003, surgiu-lhes o interesse pela fotografia digital, e como autodidatas nesta área, produziram obras de grande qualidade, consideradas verdadeiras obras de arte e muitas delas – premiadas internacionalmente – fazem agora parte de coleções de museus e de privados", recorda.

Acrescenta a nota que "é difícil nomear todas as conquistas e prémios alcançados por estes 2 grandes artistas madeirenses, pois logo após terem começado, e por uma brincadeira, a fotografar e a manipular digitalmente as imagens, o reconhecimento surgiu e são hoje mundialmente apreciados, podemos dizer, nos 5 continentes. Entre os muitos e diferentes prémios obtidos, destacamos o 'World Photographic Cup', onde venceram quatro vezes a medalha de ouro, uma de prata e três de bronze, em 10 anos de competição", realça.

Já "em 2011 foram eleitos, por unanimidade, 'Fotógrafos Europeus do ano em 2010' em 'Fine Art', pela Federação Europeia de Fotógrafos profissionais, e neste mesmo ano conquistaram o 'Prémio International Contemporary Master Award', para o World Wide Art Books, em Santa Bárbara, na Califórnia", continua. "Mais recentemente, em 2021, na 8.ª edição do 'World Photographic Cup' conquistaram o 1.º prémio em Arte Ilustrativa/Digital Art, na cidade de Roma".

Recorda a nota do 'Liceu' que "além disto, foi anunciado que já no presente mês de Abril – e a propósito dos 50 anos do 25 de Abril –, a dupla apresentará alguns dos seus mais importantes trabalhos na Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM)".

Ver Galeria

Resultado da palestra, "os alunos (e professores) das duas escolas secundárias envolvidas agradecem a excecional disponibilidade e simpatia dos dois artistas madeirenses, os quais lhes proporcionaram outra visão sobre a arte e fotografia, sendo a arte nas suas diferentes formas de manifestação uma das matérias lecionadas no 11.º ano (tema 'A dimensão estética — análise e compreensão da experiência estética' [Filosofia da Arte], em particular 'A criação artística e a obra de arte'", conclui.