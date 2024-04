PS promete aumentar valor pago aos produtores de banana, cana-de-açúcar e uva

Paulo Cafôfo assegura que, "com um Governo Regional do Partido Socialista, haverá uma valorização dos produtos regionais e das culturas típicas" e promete um aumento do valor pago aos produtores de banana, cana-de-açúcar e uva.

Esta manhã, o presidente do PS-Madeira e candidato a presidente do Governo Regional visitou o Mercado Agrícola do Santo da Serra, onde esteve em contacto com muitos agricultores, tendo considerado que" é fundamental a valorização dos produtos regionais, não só pela sua qualidade, como pelo contributo que esta atividade tem para a economia familiar".

“É muito importante que possamos incentivar as culturas típicas, aquilo que é nosso, valorizando também os produtores”, vincou.

Paulo Cafôfo evidenciou que aquelas culturas que têm uma "importância fundamental, não só na economia familiar, mas também na paisagem e no nosso turismo", apontado como exemplos a cana-de-açúcar, a uva e abanana.

Para o socialista os produtores destas culturas “necessitam de um maior apoio do Governo Regional”, pelo que o PS assume o compromisso de, sendo Governo, aumentar o valor pago a estes produtores. “Estamos a falar de pessoas que têm uma vida dedicada à agricultura e à sua terra e, para que esta atividade seja sustentável, necessitam de um maior apoio”, reforçou.

O cabeça-de-lista às eleições de 26 de Maio garantiu ainda que, com o PS, “os agricultores terão o seu trabalho valorizado e o seu rendimento assegurado”, vincando que a valorização dos rendimentos dos produtores e deste tipo de culturas será uma das bandeiras do partido.