No sorteio do Euromilhões da próxima terça-feira vai estar em jogo um primeiro prémio de 106 milhões de euros. Nenhum apostador acertou na chave do sorteio número 030/2024, desta sexta-feira.



O segundo prémio saiu a dois apostadores no estrangeiro, que amealharam 389 mil euros cada. A Portugal, chegaram dois terceiros prémios, no valor de 22 mil euros.