António Gonçalves e Gabriel Pita foram os oradores de conferência sobre o 25 de Abril

A Escola Secundária Jaime Moniz acolheu, ontem, uma conferência sobre a Revolução do 25 de Abril de 1974, protagonizada por António Gonçalves, Militar de Abril, e Gabriel Pita, antigo professor do Liceu e investigador. Esta foi uma iniciativa do Grupo de História, como parte das atividades de celebração dos 50 anos deste evento.

Durante o evento, os alunos recitaram poemas relacionados com o Estado Novo e com a liberdade de Abril. Foram analisados vários excertos musicais.

"Ao entrevistarem figuras contemporâneas da Revolução, obtiveram uma visão mais vívida e pessoal dos eventos que moldaram o país mobilizando as mais importantes Aprendizagens Essenciais. Puderam não só explorar os aspetos políticos, económicos e sociais da Revolução, como também os sentimentos, motivações e desafios enfrentados por aqueles que estiveram envolvidos no processo", refere nota à imprensa.

A audiência foi composta por turmas do 10.º, 11.º e 12.º anos, bem como por outros membros da comunidade educativa.