Liceu organiza 10.ª edição da iniciativa 'Troca de Livros'

“Na certeza de que mundo está cheio de livros fantásticos que apenas são lidos uma vez”, a Escola Secundária Jaime Moniz irá organizar a décima edição da sua ‘Troca de Livros’, nos dias 22 a 24 de Abril, entre as 9H30 e as 16h40, no Pátio da Física.

A actividade – organizada pelo Grupo de Português, em articulação com o Departamento de Línguas – faz coincidir o evento com a comemoração do Dia Internacional do Livro, assinalado a 23 de Abril.

Os interessados devem, assim, apresentar os livros seleccionados e, no local e data indicada, proceder à escolha dos novos livros.

“Este projecto pretende estimular o interesse pela leitura e proporcionar uma forma acessível de aquisição de novos livros, encorajar a partilha entre membros da mesma comunidade e contribuir para a sustentabilidade, ao dar uma nova vida aos livros usados”, explica a escola em nota de imprensa.

A troca privilegia a leitura do livro literário, redigido em português, inglês, francês ou alemão. É muito simples: tome lá, dê cá! Traga os livros que quer trocar e leve outros livros que despertem o seu interesse!

A troca de livros foi realizada pela primeira vez em 2013, num momento em que a escola constatou que as carências económicas impossibilitavam a aquisição de livros.

Deste modo, foi possível disponibilizar aos alunos livros ‘quase novos’ ou efectivamente novos, de modo a que a leitura recreativa, proposta no âmbito da educação literária, pudesse ocorrer com maior diversidade

Esta iniciativa, sem qualquer fim lucrativo, é sempre muito acarinhada pela comunidade escolar, sendo um momento de partilha de saberes e experiências de leitura.

A par de uma decoração acolhedora do espaço da troca, a equipa de produção do evento terá organizadas algumas surpresas de leitura, no âmbito da comemoração da décima edição.