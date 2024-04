Mais um domingo de muito sol e muito calor

Bom dia. Passado o período quase fora de época de chuva e algum frio (até chegou a nevar há duas semanas), estes têm sido dias de muito sol e muito calor. E hoje não deve ser diferente.

De acordo com o IPMA, este será um domingo de "céu pouco nublado ou limpo", com "vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante Leste", previsões que se revelam perceptíveis.



No Funchal, apesar de "céu pouco nublado ou limpo" e "vento fraco (inferior a 15 km/h)", o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê uma "pequena descida de temperatura" na zona da capital madeirense.



Contudo, no mar da costa Norte as "ondas de Nordeste com 1,5 a 2 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros" e na costa Sul as "ondas do quadrante Sul com 1 metro" apontam para um dia concorrido nas praias.



Para isso, a temperatura da água do mar nem está convidativo: 19º Celsius.