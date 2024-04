Barreto votou e não fica para cerimónia de consagração

Quando faltam 45 minutos para o encerramento das urnas, Rui Barreto chegou ao 19.º congresso do CDS para votar.

Fê-lo em cima da mesa da recepção colocando a cruz nos quatro boletins de voto e sem qualquer reserva, dobrou e colocou logo de seguida os votos nas urnas.

Ao DIÁRIO confirmou que não vai ficar para assistir aos discursos de encerramento, nem de consagração da eleição de José Manuel Rodrigues, uma decisão articulada com o novo líder do CDS.

E percebe-se porque Barreto continua a ser secretário regional da Economia e, ontem, no primeiro dia de sessão magna, escutaram-se muitas críticas ao modelo de governação do actual executivo de Miguel Albuquerque. Palavras duras sobretudo por ter havido um rompimento no acordo de coligação unilateral.

A partir de hoje Barreto volta à condição de militante de base.