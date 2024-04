João Almeida, deputado que representa o líder do CDS/PP nacional, começou por trazer uma mensagem de grande felicitação de Nuno Melo, mas trouxe mais no seu discurso. Trouxe que o voto no CDS "é um voto seguro" porque assegura a estabilidade e competência.

"Há um voto que é seguro naquilo que representa uma governação estável", disse. Representa também "competência" de "gente competente", expressou há pouco no 19 congresso do CDS-Madeira que consagra a eleição de José Manuel Rodrigues.

João Almeida disse ainda que há três palavras caracterizam o CDS: "gratidão, confiança e esperança".