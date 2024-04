UE "condena veementemente" ataque do Irão a Israel

A União Europeia "condena veementemente" o ataque com 'drones' e mísseis lançado pelo Irão contra Israel no sábado à noite, declarou o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, denunciando uma "escalada sem precedentes" e "uma séria ameaça à segurança regional".

"A UE condena o inaceitável ataque iraniano contra Israel. Constitui uma escalada sem precedentes e uma séria ameaça à segurança regional", escreveu o responsável na sua conta oficial no X (antigo Twitter).

O Irão lançou na última noite um ataque com drones contra Israel "a partir do seu território", confirmou o porta-voz do exército israelita num discurso transmitido pela televisão.