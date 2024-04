"O CDS está pronto para governar a Madeira e fazer coligações"

Gonçalo Pimenta, presidente da concelhia do Funchal, foi o primeiro congressista abrir o congresso do CDS tecendo rasgados elogios ao líder cessante, Rui Barreto, dizendo que "irás ser sempre recordado pelas tuas entrevistas e palavras nas quais sempre assumiste sem medos e cito uma delas: "O CDS está pronto para governar. Madeira e fazer coligações"

Após relembrar a entrevista o DIÁRIO, voltou a elogiar Barreto: "Rui, deste a energia que o CDS merecia, e como secretário regional de Economia ajudaste e contribuiste para o crescimento da economia e emprego entre os anos de 2020 e 2023. Obrigado Rui", expressou.

"Muito lutamos para aqui chegar, foste e serás sempre uma líder no qual todos os militantes deste partido, irão recordar-se da tua audácia como deputado, à assembleia da República quando votaste contra o orçamento de Estado no ano de 2012 e 2013", relembrou o dirigente que simultaneamente ocupa o lugar de presidente do Madeira Parques Empresariais.

Durante 5 anos, disse que a Madeira teve um cenário político nunca vivido na história da "nossa vida política regional onde começou tudo em 2019 que pela perda da maioria absoluta por parte do PSD-M obrigou parte do partido mais votado a encetar diálogo negocial com CDS, sob a liderança de Barreto