Rapaz de 10 anos ferido após intercepção de 'drone' no sul de Israel

Um rapaz de 10 anos ficou gravemente ferido na sequência dos ataques lançados pelo Irão contra Israel no sábado à noite, divulgou hoje o serviço israelita de emergência médica, Magen David Adom.

O menino foi atingido por estilhaços depois de a defesa antiaérea ter intercetado um 'drone' lançado pelo Irão sobre uma localidade beduína perto da cidade israelita de Arad, no sul de Israel, tornando-se a primeira vítima dos ataques.

Resumo do primeiro ataque massivo de mísseis. 98% deles foram abatidos. 2% caíram em área de campo aberto. Uma criança de 10 anos ferida. Beduíno da cidade de Arad. Aviões americanos e britânicos ajudaram a força aérea israelense para abater esses mísseis.… pic.twitter.com/fLcLnZZCe9 — 𝐀𝐑𝐀𝐂𝐈 𝐁𝐑𝐎𝐋𝐎 (@AraciBrolo) April 14, 2024

O serviço de emergência acrescentou que o rapaz foi levado em estado crítico para o hospital Soroka, na cidade de Be'er Sheva, no deserto do Negev.

O Irão lançou hoje um ataque com 'drones' contra Israel "a partir do seu território", confirmou o porta-voz do exército israelita num discurso transmitido pela televisão.

Numa mensagem na rede social X, a missão iraniana junto da ONU alegou que "de acordo com o artigo 51.º da Carta das Nações Unidas sobre a legítima defesa, a ação militar do Irão foi uma resposta à agressão do regime sionista" contra as instalações diplomáticas iranianas em Damasco.

As tensões entre os dois países subiram nas últimas semanas, depois do bombardeamento do consulado iraniano em Damasco, a 01 de abril, no qual morreram sete membros da Guarda Revolucionária e seis cidadãos sírios.