Brigalhó em destaque no Curral das Freiras no próximo domingo

No próximo fim-de-semana, mais precisamente no domingo, o Curral das Freiras coloca o brigalhó na ementa, com a realização de mais uma edição da mostra deste tubérculo.

A iniciativa tem organização da Casa do Povo do Curral das Freiras e vai já na sua XXI edição, levando a cabo um roteiro gastronómico que dá a oportunidade a locais e forasteiros a provarem várias especialidades feitas com este alimento versátil.

"Com uma variedade de pratos e preparações, os participantes poderão explorar as diferentes formas de saborear e apreciar o brigalhó, revelando assim a riqueza e diversidade da culinária local", refere a organização, em comunicado.

Os participantes nesta mostra serão premiados pela Casa do Povo, tendo em conta alguns aspectos como o melhor cenário de cozedura e a melhor inovação gastronómica.

O brigalhó é um tubérculo que cresce naturalmente na freguesia do Curral das Freiras, especialmente em áreas húmidas, e assemelha-se a um inhame pequeno, embora sejam espécies diferentes.

"Normalmente é colhido entre Abril e Maio, devendo ser cozinhado por 14 a 16 horas com vides e azedas, regado com água e polvilhado com sal. É usado como acompanhamento de atum ou bacalhau, na preparação de bolos e pode ser frito com alho e salsa", nota a organização.