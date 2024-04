EUA abatem drones do Irão destinados a Israel

Os Estados Unidos abateram 'drones' disparados pelo Irão e que tinham como alvo Israel, noticiaram os meios de comunicação social norte-americanos no sábado à noite, citando responsáveis não identificados.

A defesa aérea norte-americana intercetou vários 'drones' disparados pelo Irão, noticiaram os canais de televisão CNN e ABC, sem especificar quantos foram abatidos ou sobre que territórios.

O Irão lançou hoje um ataque com 'drones' contra Israel "a partir do seu território", confirmou o porta-voz do exército israelita num discurso transmitido pela televisão.

"O Irão lançou drones a partir do seu território em direção a Israel", disse Daniel Hagari pouco depois das 23h00 (20h00 GMT).

AS tensões entre os dois países subiram nas últimas semanas, depois do bombardeamento do consulado iraniano em Damasco, a 01 de abril, no qual morreram sete membros da Guarda Revolucionária e seis cidadãos sírios.