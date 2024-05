Machico atribui voto de congratulação ao realizador João Brás

A Câmara Municipal de Machico atribuiu, hoje, um um voto de congratulação ao realizador João Brás, natural daquele concelho.

O voto, apresentado pela vereação do PS e aprovado por unanimidade, decorre do sucesso que tem conhecido o filme 'Mãe', que, por convite da Câmara Municipal de Machico, no âmbito das comemorações municipais da Semana do Alzheimer, foi apresentado, a 21 de Setembro de 2023, no Fórum Machico.

A película aborda a questão das demências, tendo como uma das suas figuras centraus uma pessoa que padece da doença de Alzheimer. A partir daí são exploradas todas as consequências que essa sua condição origina, tanto para si, como para família nuclear e os seus cuidadores, com grandes repercussões na saúde mental.

O voto tem por base igualmente o facto de o filme se manter há três semanas consecutivas em exibição em diversas salas de cinema por todo o País.