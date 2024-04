José Manuel Rodrigues é oficialmente novo líder do CDS

Estão eleitos os novo membros para os diferentes órgãos do CDS/PP. A votação terminou há pouco e os resultados foram anunciados por António Lopes da Fonseca no 19 congresso. Assim sendo, José Manuel Rodrigues é como já se previa novo presidente do partido obtendo 129 votos dos 170 congressistas que exerceram o seu direito de voto.

Ricardo Vieira preside à Mesa do Congresso, Mário Pereira a Mesa do Conselho Regional, José Maria Barros a Comissão de Fiscalização e Disciplina. Para o Conselho Regional onde existiam duas listas, venceu a de João Luciano Homem de Gouveia com 59% dos votos.

Ainda hoje haverá uma reunião com alguns membros para analisar alguns detalhes referentes às listas que serão entregues amanhã no tribunal.