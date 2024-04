Congressistas já votam para eleição de José Manuel Rodrigues

Os congressistas presentes no 19.º congresso do CDS fazem fila para votar nas listas para a comissão política, mesa do congresso, comissão de fiscalização e disciplina, mesa do conselho regional e ainda para o conselho regional, órgãos principais do partido que a partir de hoje será liderado por José Manuel Rodrigues, que encabeça a lista A à comissão política.

Para a mesa do congresso surge Ricardo Vieira, que assim regressa à vida partidária e para presidir a este órgão.

José Maria Abreu Barros está indicado para a comissão de fiscalização de disciplina, Mário Jorge Pereira para a mesa do conselho regional estão também indicados.

Já para o conselho regional existem duas listas. A lista A liderada por João Luciano Homem Gouveia e Lídia Albornoz encabeça a lista B, que entretanto já votou.

Os resultados estão previstos para as 11h30.