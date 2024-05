Marítimo joga domingo às 11h00

A Liga Portugal já definiu os horários da última jornada da II Liga. Em relação ao Marítimo, que ainda acalenta a esperança de chegar ao terceiro lugar e consequente apuramento para o play-off de subida, vai jogar domingo às 11h00 com o Académico de Viseu. No mesmo dia e á mesma hora joga o AVS com o Tondela.

Para o Marítimo chegar ao terceiro lugar terá que vencer o Viseu e esperar que o AVS empate ou perca com o Tondela.

Já com a subida de divisão garantida, mas ainda com possibilidade de ser campeão, o Nacional recebe o Mafra no domingo às 16h30. No mesmo dia e à mesma hora o Santa Clara defronta o Leiria. O Nacional é campeão se vencer e o Santa Clara empatar ou perder.