Histórico Grisaleña felicita Nacional e torce pela subida do Marítimo

O histórico guarda-redes Sebastián Grisaleña felicita o Nacional pela subida à I Liga e deseja que o Marítimo também regresse ao escalão principal do futebol português. O antigo jogador, natural de Gran Canaria, onde vive actualmente, enviou uma mensagem para o DIÁRIO a dar os “parabéns” ao emblema alvinegro pela subida de divisão, não esquecendo, igualmente, o 'seu' Marítimo, que representou na segunda metade dos anos 60, com grande sucesso, deixando marca no emblema madeirense.

"Um ex-maritimista, desde Gran Canaria, felicita o Clube Desportivo Nacional, sua direcção, equipa-técnica, plantel e adeptos pela subida à I Liga portuguesa", refere o antigo guarda-redes na mensagem enviada ao DIÁRIO, deixando "os parabéns" aos alvinegros.

“Desejo, igualmente, que o Marítimo consiga o objectivo de subir de divisão, algo que também seria magnífico para a economia e prestígio da Madeira”, acrescenta Sebastián Grisaleña.