José Manuel Rodrigues defende criação de comissões municipais de protecção de idosos

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, defendeu esta tarde, na conferência 'Os Novos Velhos', a criação de comissões municipais de protecção de idosos, à semelhança do que já acontece com as crianças e jovens.

Na conferência, que teve lugar no auditório do Colégio dos Jesuítas, afirmou que este é também o resultado do aumento da esperança de vida e do envelhecimento da população "para o qual nem os cidadãos, nem as famílias, nem a sociedade, nem os serviços públicos estavam preparados. A Madeira está a caminho de ser, dentro de algumas décadas, a Região mais envelhecida de Portugal".

O pior que podíamos ter no futuro da nossa comunidade seria um conflito de gerações por causa da sustentabilidade do sistema de segurança social José Manuel Rodrigues

Neste sentido afirma ser necessário alterar o futuro. "Há 50 anos, existiam nove pessoas a trabalhar e a descontar para pagar uma reforma; hoje trabalham duas pessoas para pagar e descontar a mesma reforma. Por aqui se prevê como o perigo existe, porque melhores reformas implicam mais impostos e contribuições sobre quem trabalha".

Defendo que precisamos de voltar a ter um contrato de confiança e de solidariedade entre todas as gerações José Manuel Rodrigues

A concluir, o presidente do parlamento madeirense afirmou que "os novos velhos são uma riqueza incalculável, que nem sempre aproveitamos, para cuidar e ensinar os mais novos, como transmissores de experiências e conhecimentos, como agentes ativos de voluntariado e de solidariedade e como mediadores de integração social das diversas gerações".