José Manuel Rodrigues será eleito de novo líder do CDS

Dentro de minutos o CDS-Madeira arrancará com o seu 19.º Congresso Regional, que decorre no Hotel VidaMar e no qual tomarão posse os órgãos a ser eleitos no domingo e onde José Manuel Rodrigues voltará a ser novo presidente do partido.

Neste momento decorre a acreditação dos 300 congressistas estando a abertura do evento aprazada para as 15 horas.

Nesse primeiro dia de congresso, irão intervir Gonçalo Pimenta, presidente da Comissão Política da Concelhia do Funchal, seguido de Rui Barreto, presidente da Comissão Política Regional.

Seguir-se-á a apresentação do relatório da secretária-geral do CDS-PP Madeira, por Amílcar Figueira e, posteriormente, a apresentação das actividades do grupo parlamentar, por António Lopes da Fonseca e Pedro Morais Soares.

Ainda hoje será apresentada, discutida e votada a Proposta de Alteração aos Estatutos do CDS-PP Madeira, bem como as Moções de Estratégia Global, por fim serão apresentadas as Moções de Estratégia Sectoriais, pelas 19 horas.

Amanhã será feito, pelas 9 horas, o anúncio das listas candidatas aos órgãos do CDS-PP Madeira, seguindo-se , meia hora depois, a votação.

A mesa eleitoral encerra pelas 11h30, sendo que às 12 horas serão proclamados os resultados eleitores e tomada de posse dos novos órgãos eleitos.

A finalizar o congresso, tomará a palavra João Pinto de Almeida, deputado do CDS-PP na Assembleia da República, seguido pelo presidente eleito do CDS-PP Madeira.