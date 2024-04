José Manuel Rodrigues rejeita acordos "com este Chega"

"Com este Chega, que não é confiável, que é irresponsável, eu rejeito uma coligação". A declaração foi proferida há instantes, por José Manuel Rodrigues, à entrada para o 19 Congresso do CDS aos jornalistas que esperavam o novo presidente do CDS.

Afirmação desmente notícias que vieram a público de que o líder dos centristas estaria aberto a acordos políticos. José Manuel Rodrigues, desfaz dúvidas. No entanto afirma que, se o partido de André Ventura e de Miguel Castro "mudar de comportamento".

"Se passar a ser autonomista, deixar de fora algumas irresponsabilidades e algumas ideias fracturantes, como a pena de morte", o centrista ainda admite poder mudar de opinião, de qualquer modo considera que esse cenário dificilmente mudará: "Não vejo que isso esteja no horizonte" do Chega.