Agência oficial do Irão diz que base aérea no Neguev foi atingida

A agência oficial iraniana IRNA noticiou que a principal base aérea do Neguev, no sul de Israel, sofreu "sérios danos" depois de ser atingida por mísseis iranianos na noite de hoje.

"A mais importante base aérea do Neguev foi alcançada com êxito por um míssil Kheibar [...] As imagens e os dados indicam que sérios danos foram infligidos a esta base", escreveu a IRNA.

A televisão estatal indicou por outro lado que, "segundo informações recebidas, metade dos mísseis lançados atingiram o alvo com êxito".

O Irão lançou hoje um ataque com 'drones' contra Israel "a partir do seu território", confirmou o porta-voz do exército israelita num discurso transmitido pela televisão.

Segundo o serviço israelita de emergência médica, Magen David Adom, um rapaz de 10 anos ficou gravemente ferido na sequência dos ataques.

O menino foi atingido por estilhaços depois de a defesa antiaérea ter intercetado um 'drone' lançado pelo Irão sobre uma localidade beduína perto da cidade israelita de Arad, no sul de Israel, tornando-se a primeira vítima dos ataques.

O serviço de emergência acrescentou que o rapaz foi levado em estado crítico para o hospital Soroka, na cidade de Be'er Sheva, no deserto do Neguev.