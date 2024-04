Seca Pipas anima Mercado dos Lavradores

O grupo madeirense Seca Pipas está neste momento a actuar no Mercado dos Lavradores, um dos 'palcos' onde está a decorrer a 2.ª edição do 'VicaCidade', evento organizado pela Câmara Municipal do Funchal.

A actuação prendeu a atenção dos madeirenses e dos turistas que estavam naquele emblemático edifício da cidade.

O momento conta com a presença da presidente da autarquia funchalense, Cristina Pedra.

Neste segundo dia do evento, além da actuação de Seca Pipas, decorre ainda, pelas 17 horas, na Rua Dr. Fernão de Ornelas, uma performance de teatro de rua ‘Do outro lado da rua também vive gente’, pela OITO - Oficina de Ideias das Terras do Oeste. E ainda, pelas 21 horas, na Praça do Município, o concerto ‘Música e dança ao luar’, pela Orquestra Imperatriz Sissi e Prestige Dance.