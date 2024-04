O que esperamos da nova concessão dos transportes públicos

Como é do conhecimento geral, a rede de transportes públicos nas zonas rurais, onde o concelho da Calheta não é exceção, foi concedida inicialmente e sobretudo para permitir a deslocação dos cidadãos entre a respetiva área de residência e os centros mais urbanos, onde o Funchal sempre foi o expoente máximo, por ser precisamente o local por excelência de concentração de comércio e serviços e onde os cidadãos tinham de se deslocar para tratar dos mais variados assuntos.

Face às longas distâncias e à duração das viagens, eram quase impossíveis e impensáveis deslocações diárias em transporte público entre a Calheta e o Funchal, para o exercício de qualquer profissão,

Hoje, a rede viária que dispomos, o consequente e significativo encurtamento das referidas distâncias e a nova concessão dos transportes públicos levada a cabo e bem pelo Governo Regional, obriga-nos a repensar o paradigma sobre a forma como o serviço tem vindo a ser prestado.

Falando do concelho da Calheta, não nos podemos esquecer da sua grande extensão, da sua população dispersa, da difícil orografia de algumas zonas, o que tornou praticamente impossível a existência de transporte público que servisse todos os locais do concelho, limitando-se o mesmo à passagem nas principais artérias do concelho.

Não obstante o facto da empresa concessionária ter ao longo dos anos adaptado alguns horários e percursos para servir a população a verdade é que tal não foi suficiente e a grande maioria das pessoas acabou por ter de adquirir viatura para as suas deslocações, sejam elas profissionais ou de qualquer outro motivo.

Fruto desta realidade aliada à crescente movimentação de viaturas que circulam e estacionam diariamente ao longo do concelho, os problemas de trânsito e estacionamento nalguns locais é já uma realidade.

É pois este o momento, que se inicia uma nova concessão e de aquisição de novas viaturas, de, em conjunto, pensarmos em medidas para travar ou pelo menos atenuar esta situação.

Desde logo tornando atrativo o recurso ao transporte público, estabelecendo preços apetecíveis, cujo recente lançamento dos passes gratuitos para os estudantes e idosos, anunciado pelo Governo Regional foi sem dúvida um grande contributo.

Imprescindível seria também a criação de mais carreiras compatíveis com os turnos dos muitos funcionários que trabalham nas grandes unidades hoteleiras, comerciais, de saúde, entre outras, existentes ao longo do concelho

Por último a aquisição de viaturas mais pequenas e mais adaptadas à circulação em determinados arruamentos mais estreitos e acidentados.

Tal como estas muitas outras medidas e iniciativas certamente existirão para, aos poucos mais cidadãos recorram à utilização de transportes públicos.

Não se pense que o retorno será imediato, é antes um investimento a longo prazo, mas que a final o trânsito, a economia e o ambiente sairão a ganhar e os nossos filhos e netos gratos nos ficarão.