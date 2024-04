Guterres condena ataque iraniano e pede contenção antes de "escalada devastadora"

O secretário-geral das Nações Unidas condenou o ataque lançado no sábado à noite pelo Irão contra Israel, pedindo "o fim imediato das hostilidades" antes de uma "escalada devastadora".

Num comunicado divulgado esta noite, António Guterres considerou que "o ataque de larga escala lançado contra Israel pela República Islâmica do Irão" é "uma escalada séria".

"Estou profundamente alarmado com o perigo muito real de haver uma escalada regional devastadora. Peço a todas as partes envolvidas que apliquem máxima contenção para evitar qualquer ação que possa levar a grandes confrontações militares em várias frentes" no Médio Oriente, afirmou.