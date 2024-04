‘VivaCidade’ quer "dinamizar e pôr a mexer toda a cidade"

Foi apresentado, no final da manhã desta sexta-feira, a edição deste ano do ‘VivaCidade’, uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal que decorre entre 10 e 13 de Abril e que pretende “dinamizar e pôr a mexer toda a cidade” do Funchal, como evidenciou, na ocasião, Cristina Pedra.

A presidente da autarquia destacou a importância do conjunto de acções associadas ao projecto com vista à dinamização do comércio local, trazendo mais pessoas ao centro da cidade.

A aposta passa, notou a edil, por proporcionar momentos culturais de diversa índole, funcionando como centro de atracção para três grandes pólos: o Mercado dos Lavradores, a Rua Dr. Fernão de Ornelas e o Largo do Município, espaços onde decorrerão os vários concertos, exposições e outras manifestações artísticas, num investimento da Câmara do Funchal que ascende aos 50 mil euros.

Cristina Pedra notou, também, que a aposta feita no pendor cultural como âncora do evento, assenta na valorização dos artistas regionais, realçando que, na edição deste ano, a segunda, o 'VivaCidade' está inserido no programa das celebrações dos 50 anos do 25 de Abril no Funchal.

Na apresentação que decorreu nos Paços do Concelho, Isabel Brazão destacou a variedade de espectáculos que vão ser levados aos vários palcos, nos três locais referidos, com música de diferentes géneros, teatro e dança.

A novidade deste ano recai num projecto fotográfico que envolve 15 fotógrafos e outros tantos estabelecimentos comerciais. Aos presentes a directora do Departamento de Economia, Turismo e Mercados da Câmara Municipal do Funchal referiu que este projecto culminará com uma exposição, patente ao público no Mercado dos Lavradores, a partir de 10 de Abril, com curadoria de João Pedro Pereira.

Programa:

Quarta-feira, 10 de Abril

17h00 – Mercado dos Lavradores - Inauguração da exposição de ‘VivaCidade – Projeto fotográfico’ (após visita às lojas na Rua Dr. Fernão de Ornelas)

Quinta-feira, 11 de Abril

12h00 - Mercado dos Lavradores - Trio Clássico

17h00 - Rua Dr. Fernão de Ornelas – ‘Do outro lado da rua também vive gente’, pela OITO - Oficina de Ideias das Terras do Oeste

Sexta-feira, 12 de Abril

12h00 - Mercado dos Lavradores – Seca Pipas

17h00 - Rua Dr. Fernão de Ornelas – ‘Do outro lado da rua também vive gente’, pela OITO - Oficina de Ideias das Terras do Oeste

21h00 – ‘Música e dança ao luar’, pela Orquestra Imperatriz Sissi e Prestige Dance

Sábado, 13 de Abril

12h00 - Mercado dos Lavradores – Quarteto de fado, com Micaela Setim

17h00 - Rua Dr. Fernão de Ornelas – Bailado ‘Inner Me’, pela Casey’s Dance Studio

21h00 – ‘Sena Canta abril’, por Tiago Sena e convidados