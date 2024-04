Explosões ouvidas no norte do Iraque após sobrevoo por 'drones' e mísseis iranianos

'Drones' e mísseis de cruzeiro lançados pelo Irão contra Israel atravessaram o espaço aéreo do Iraque, enquanto se ouviam explosões no céu de algumas regiões do norte deste país, segundo 'media' locais e uma fonte da segurança iraquiana.

Fonte da Força Aérea do Iraque disse à agência EFE, pedindo anonimato, que os projéteis cruzaram os céus em várias zonas do país, já depois de a Autoridade de Aviação Civil nacional anunciar o encerramento do espaço aéreo.

Meios de informação locais informaram, por seu lado, que várias barreiras de 'drones' e mísseis sobrevoaram as províncias de Maysan e Nassíria (sul), assim como Suleimanya, na região semiautónoma do Curdistão iraquiano, no norte.

O jornal curdo Rudaw noticiou que foram ouvidas explosões sobre Erbil, a capital do Curdistão iraquiano, sem que até ao momento se perceba se são projéteis intercetados pelas autoridades locais ou pela coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, com sede naquela cidade.

Mais de 100 'drones' iranianos foram intercetados fora do espaço aéreo israelita por forças norte-americanas e britânicas, segundo disse um responsável da Defesa israelita à rádio militar de Israel.