PS mostra-se solidário com motoristas da Rodoeste e da CAM

Os motoristas da Rodoeste e da CAM encontram-se em greve, pedindo actualizações salariais e melhores condições de trabalho. O PS mostra-se solidário com as reivindicações destes profissionais e, por isso, esta manhã, esteve no Campo da Barca para falar com os grevistas.

“Estamos solidários com a situação destes trabalhadores”, afirmou Paulo Cafôfo, que, ganhando as eleições, garantiu “total colaboração, no sentido de agilizar as relações com a Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF)”.

Os socialistas fazem questão de salientar que a mobilidade é um das prioridades do seu programa eleitoral, que propõe a existência de um único passe regional, mas também a gratuitidade dos transportes públicos para pessoas com menos de 25 anos e mais de 60. “Estas medidas visam apoiar as famílias com os custos com transportes, mas também incentivar a utilização de transportes públicos, promovendo uma mobilidade sustentável”, salienta Paulo Cafôfo.