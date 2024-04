‘VivaCidade’ é “uma aposta ganha”

A segunda edição do projecto ‘VivaCidade’, promovido pela Câmara Municipal do Funchal entre os dias 10 e 13 de Abril, foi “uma aposta ganha”. No último dia da iniciativa, o chefe de divisão de Turismo, Protocolo e Eventos da autarquia admitiu ao DIÁRIO que esta edição “está a ser um sucesso”, não só pela diversificação de palcos, mas também de artes.

Ricardo Araújo deixou a promessa de um novo ‘VivaCidade’ em 2025, onde o objectivo passa por trazer várias novidades. Isto porque “os projectos vivem de inovação” e o Funchal não foge à regra.

“Este ano tivemos o projecto fotográfico, novos palcos e para o ano vamos continuar a inovar. A marca está criada, o público já percebeu o que se pretende, mas agora interessa manter sempre uma ponta de inovação e isso poderá passar por adicionar ou procurar novos espaços”, explicou, enaltecendo a interação do público madeirense, mas também dos muitos turistas que participaram activamente nas diversas actividades promovidas ao longo destes quatro dias.

Aliás, o dirigente destacou também o papel de proximidade que foi feito este ano com os hotéis, assim como o elevado número de estrangeiros que preencheram a Praça do Município na noite da última sexta-feira com a ‘Música e dança ao luar’ da Orquestra Imperatriz Sissi e Prestige Dance.

“Um turista que anda pela nossa cidade a passear e encontra algo artístico pára e disfruta do momento. Atrevo-me a dizer que no concerto da Imperatriz Sisi metade do público era madeirense e outra metade eram turistas”, disse, admitindo que aguarda também casa cheia para este sábado, nomeadamente para o concerto com Tiago Sena Silva, na Praça do Município.

Ricardo Araújo destacou ainda a novidade deste ano, onde um total de 15 fotógrafos regionais captaram a imagem de 15 lojas da área da Rua Dr. Fernão Ornelas. Um projecto fotográfico que está em exposição até ao dia 30 de Abril no Mercado dos Lavradores, “um ponto turístico de excelência que tem sido muito visitado”.

Falou também do “sucesso” do teatro de proximidade na Rua Dr. Fernão Ornelas, o que “criou muita sinergia entre o público”. “Primeiro ficavam surpreendidos e depois percebiam que estavam dentro do enredo de teatro. Foi muito bonito”, afirmou.

Tal como o DIÁRIO noticiou, esta edição do ‘VivaCidade’ passou pela Rua Dr. Fernão de Ornelas, Mercado dos Lavradores e Praça do Município, onde foram dinamizados espetáculos através da música, do teatro e da dança, com a participação de artistas locais. Um investimento de 50 mil euros da Câmara Municipal do Funchal, que teve por objectivo “pôr a mexer toda a cidade”.